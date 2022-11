Ministério Público abre inquérito a Miguel Afonso por casos de assédio sexual

O Ministério Público abriu um inquérito ao treinador de futebol feminino Miguel Afonso, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte da Procuradoria-Geral da República, um dia depois de ter sido suspenso por 35 meses após denúncias de assédio a jogadoras.

Miguel Afonso, que foi suspenso do cargo de treinador da equipa feminina do Famalicão, foi punido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na quinta-feira, pela "prática de cinco infrações disciplinares" muito graves, decorrentes de "comportamentos discriminatórios em função do género e/ou da orientação sexual", com 35 meses de suspensão e 5.100 euros de multa.

Miguel Afonso, de 40 anos, foi alvo de denuncias de jogadoras do Rio Ave em 2020/21, noticiadas no jornal Público, que deram lugar a outras sobre o antigo técnico de Bonitos de Amorim (2019/20) e Ovarense (2021/22), e agora Famalicão.

Também punido pelo CD da FPF foi Samuel Costa, diretor do Famalicão para o futebol feminino, que trabalhou no Vitória de Guimarães (2020/21) e no Valadares Gaia (2021/22), com ano e meio de suspensão, por três infrações muito graves, com 3.060 euros de multa.