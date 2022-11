Sporting de Braga luta pela sobrevivência na Liga Europa

O Sporting de Braga luta, esta quinta-feira, pela sobrevivência na Liga Europa. A equipa de Artur Jorge precisa de vencer na receção aos suecos do Malmo e esperar por uma "ajuda" do Union Saint-Gilloise, na sexta jornada da fase de grupos, para poder continuar em prova.

O Braga está no segundo lugar do grupo D, a dois pontos do segundo classificado, o Union Berlim. Além de ter de derrotar o Malmo, precisa que os alemães não vençam em casa do Union Saint-Gilloise, já apurado para os oitavos de final da Liga Europa e vencedor do grupo.



Quem terminar o grupo no segundo lugar vai ao "play-off" da Liga Europa, em que também entram os repescados da Liga dos Campeões. O terceiro classificado será despromovido à Liga Conferência.

O Malmo, bicampeão sueco, perdeu os cinco jogos que disputou até agora na fase de grupos e já não poderá escapar ao último lugar e consequente eliminação das competições europeias. O Braga sabe, por isso, que independentemente do que aconteça continuará na Europa.