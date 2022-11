Miguel Afonso, o antigo treinador da equipa feminina do Famalicão e do Rio Ave, é condenado a 35 meses de suspensão. Em causa os alegados casos de assédio sexual no clube.

O castigo é aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Técnico é acusado da prática de cinco infrações disciplinares qualificadas como muito graves.

Já Samuel Costa, ex-diretor desportivo, apanhou 18 meses de castigo.

[em atualização]