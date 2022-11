Sp. Braga. Artur Jorge "desconfortável não esperava estar a fazer contas”

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, admite que é “algo desconfortável” na Liga Europa, em que a vitória pode não chegar para a qualificação.

“Vencer é a única solução e pode nem ser suficiente para seguir em frente. Estamos dependentes de terceiros para passar a fase de grupos. Mas estamos motivados, confiantes e, sendo capazes de fazer a nossa obrigação, ficaremos na expectativa de tentar perceber o que o outro resultado nos dará”, disse Artur Jorge.

O técnico arsenalista lembra, no entanto, que “seja como for, em termos de competições europeias já garantimos a continuidade, resta-nos esperar se na Liga Europa ou na Liga Conferência."

Artur Jorge "não esperava chegar a este jogo e fazer contas”.

“Sempre disse, e fui reforçando, que este grupo era muito equilibrado, em que me parecia que todas as equipas tinham os mesmos objetivos. Começámos muito bem, depois entrámos no momento que, quanto a mim, fez a diferença, que foi o jogo em Braga com o Saint-Gilloise, quando perdemos no último instante. E depois, na Bélgica, quando permitimos o empate. Houve demérito nosso, o que nos coloca nesta posição”, explicou.

O Sp. Braga defronta o Malmoe na última jornada da fase de grupos da Liga Europa.