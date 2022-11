Árbitro francês no último esforço do Braga na Liga Europa

O francês Ruddy Buquet vai arbitrar o Sporting de Braga-Malmo, da última jornada do grupo D da Liga Europa.

O juiz, de 45 anos, terá a seu lado uma equipa inteiramente francesa: Cyril Gringore e Guillaume Debar serão os assistentes, Bastien Dechepy o quarto árbitro; o videoárbitro da partida será Benoit Millot, auxiliado por Jérôme Brisard.

O Sporting de Braga parte para a sexta e última jornada da fase de grupos a depender de terceiros para continuar em prova. Em terceiro lugar com sete pontos, a equipa de Artur Jorge precisa de ganhar e esperar que o Union de Berlim, segundo, com nove pontos, não vença no terreno do Saint-Gilloise.

O Braga-Malmo está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Estádio Municipal da capital do Minho. Terá relato online e acompanhamento ao minuto na Renascença.