Antony assina em definitivo pelo Arouca

O Arouca anunciou a contratação, em definitivo, do avançado Antony, que fica com contrato com a equipa portuguesa até 2026.

O extremo de 21 anos cumpria a segunda época de empréstimo do Joinville, mas o Arouca aciona a cláusula de compra.

Esta época leva já dois golos em 11 jogos disputados, frente ao Famalicão e Marítimo, exibições que lhe valeram o estatuto de titular nos últimos jogos.

O Arouca conseguiu uma vitória histórica frente ao Sporting no último sábado, por 1-0, o primeiro triunfo frente aos leões. A equipa de Armando Evangelista está no 10.º lugar da I Liga, com 16 pontos somados, os mesmos que Portimonense e Estoril, no 9.º e 8.º, respetivamente.