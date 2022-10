Vitória de Guimarães vence Famalicão e atira Sporting para o 6.º lugar

O Vitória de Guimarães recebeu e venceu o Famalicão, esta segunda-feira, por 3-2, num dérbi minhoto que deu por encerrada a 11.ª jornada da I Liga.

Aos 21 minutos, a equipa vimaranense adiantou-se no marcador com um grande remate do escocês Mikey Johnston, à entrada da área, colocado ao ângulo da baliza. Foi o primeiro golo do ex-Celtic na I Liga.

O jogo foi decidido na segunda parte. O angolano Nélson da Luz bisou aos 56 e 64 minutos de jogo. Destaque para Zé Carlos, que assistiu dois dos golos.

O jogo parecia resolvido, mas Álex Millán deu esperança ao Famalicão, ao também se estrear a marcar no campeonato, após grande passe de Ivo Rodrigues. Aos 83 minutos, o número 7 voltou a cruzar para o avançado espanhol, que bisou de cabeça.

A equipa de João Pedro Sousa insistiu à procura do golo do empate, que não conseguiu marcar.

O Vitória vence o terceiro jogo consecutivo e sobe aos lugares europeus. Ultrapassa o Sporting e fica no 5.º lugar, com 20 pontos somados, os mesmos do que o Casa Pia, e mais um do que os leões.

O Famalicão fica no 14. lugar, com 10 pontos.