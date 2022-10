Godwin marca, Casa Pia é quarto e ultrapassa Sporting

O Casa Pia subiu ao quarto lugar da I Liga, ao vencer em casa o Rio Ave, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada.

Aos 66 minutos, Godwin marcou o golo do triunfo do Casa Pia, que, após duas derrotas seguidas no campeonato, ultrapassou o Sporting na classificação, com 20 pontos, mais um do que os leões, quintos.

Ainda sem vitórias como visitante, o Rio Ave está na 13.ª posição, com 12 pontos.

Nota para Filipe Martins. O técnico do Casa Pia esteve no banco apesar de o pai ter morrido esta manhã e foi confortado por árbitros e adversários no final da partida.

