Braga derrota Sporting e lidera campeonato

O Sp. Braga venceu, fora, o Sporting, por 2-1, na jornada cinco do campeonato de futebol feminino.

Frente a frente estavam duas equipas só com vitórias na Liga.

Levaram a melhor as arsenalistas com golos de Caroline Kehrer e Joline. Antes, a antiga internacional Cláudia Neto ainda empatou para as leoas.

Agora, o Sp. Braga lidera, isolado, o campeonato com cinco vitórias em cinco jogos. O Benfica pode atingir o mesmo resultado, mas só na terça-feira defronta o Damaiense.

O Sporting sofreu os primeiros golos no campeonato e a primeira derrota.