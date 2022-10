Vítor Campelos: "Estamos tristes, mas são apenas três pontos"

O treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, admite que é duro perder por 5-0 com o Benfica, no entanto, salienta que são só três pontos perdidos no esquema geral do campeonato.

Em declarações à BTV, no final da partida da 11.ª jornada, na Luz, Campelos explica que o Chaves tentou "evitar ao máximo que o Benfica marcasse cedo", o que acabou por acontecer apesar dos esforços dos transmontanos.

"O Benfica chegou ao 2-0, tivemos uma oportunidade flagrante pelo Héctor para fazer o 2-1 e podia relançar-nos no jogo, mas quando quando se perde por este resultado não há muito a dizer. Há que dar mérito e parabéns ao adversário. Perdemos três pontos. Estamos tristes pelo resultado volumoso, mas temos de pensar no próximo jogo. Os nossos jogadores tiveram dignidade, atitude, determinação, mas o Benfica foi mais forte", assume.

Apesar desta goleada, o Chaves está a fazer um bom arranque de campeonato, com 15 pontos nas 11 primeiras jornadas. Ainda assim, Vítor Campelos insiste que o objetivo é, apenas e só, pelo menos para já, consolidar o clube na I Liga:

"Temos de dar continuidade ao trabalho que temos feito. Os jogadores têm sido inexcedíveis pela postura que têm tido, pela determinação, têm trabalhado muito forte, e é por isso que à 11.ª jornada temos 15 pontos. Como é óbvio, não queríamos este resultado, mas perdemos apenas três pontos."