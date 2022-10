Primeira derrota do Moreirense é no Seixal

O Moreirense, líder destacado da II Liga, perdeu 2-1, no Seixal, contra o Benfica B. É a primeira derrota dos cónegos esta temporada.

Os visitantes até marcaram primeiro, por André Luís, logo aos 4 minutos.

No entanto, os jovens encarnados deram a volta ao marcador ainda na primeira parte, com tentos de Gerson e Pedro Santos.

Nota na equipa B da Luz para nova titularidade de Lucas Veríssimo (em reintegração após lesão grave que o afastou 11 meses), mas também de Paulo Bernardo e Henrique Araújo.

Apesar da derrota, o Moreirense continua líder da II Liga, com 28 pontos. Já o Benfica B sobe ao segundo lugar, com 19, os mesmos do FC Porto B.