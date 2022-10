Nota 4 para Artur Soares Dias. "Jogo tranquilo"

"Aos 13 minutos, o cartão amarelo ao Tassano parece-me um exagero. Aos 45 minutos, Artur Soares Dias já estava, claramente, a pensar no intervalo, porque David Carmo atingiu, de forma clara e evidente, com os pitons, o gémeo do adversário. Era falta e merecia advertência", salienta.

A validação do golo de Fábio Cardoso "é uma boa decisão", conforme verificado pelo videoárbitro: o central portista estava em jogo por 16 centímetros.

O especialista considera que o árbitro internacional teve um jogo "tranquilo", sem dificuldades de maior e apenas com alguns "pequenos erros pontuais".

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca , atribui Nota 4 a Artur Soares Dias pela prestação no Santa Clara 1-1 FC Porto, da 11.ª jornada do campeonato.

Já na segunda parte, Matheus Babi foi lançado no jogo e viu cartão amarelo no minuto seguinte. Paulo Pereira diz que o jogador do Santa Clara entrou em campo "abananado".

"Aos 79 minutos, Gabriel Batista defende a bola fora da área. Cai, mas não há falta de Toni Martínez. Se tivesse havido golo do Porto, seria legal", ajuíza.

O maior erro de Artur Soares Dias foi já perto do final, no entanto, não terá, também, alterado o rumo do jogo.

"Um cruzamento de Rodrigo Conceição foi cortado com a mão de Rodrigo Almeida. Artur Soares Dias estava muito mal colocado, mas devia ter seguido a trajetória da bola", comenta o VAR Bola Branca.