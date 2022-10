Empate com o FC Porto foi "uma boa prenda" para o Santa Clara

Mário Silva considera que o empate do Santa Clara com o FC Porto, por 1-1, foi um prémio para os jogadores, que muito diz terem trabalhado para contrariar o mau arranque de época.

Em declarações à Sport TV, no final da partida da 11.ª jornada do campeonato, o treinador do Santa Clara assume que esperava "uma entrada muito forte" do FC Porto, coroada com um golo, e elogia a capacidade da sua equipa de se manter fiel ao plano de jogo apesar do revés tão precoce.

"Conseguimos equilibrar o jogo, fomos frios e conseguimos conquistar um ponto muito importante para nós e que valoriza muito o esforço destes jogadores. Foi uma boa prenda para eles. A equipa entrou a perder, não é fácil com uma equipa com o poderio do FC Porto, mas nunca se desorganizou e tentou manter o plano de jogo. Criámos oportunidades de golo, é verdade que baixámos linhas mas não abdicámos de jogar. Foi um jogo equilibrado e valeu pelo ponto conquistado contra uma equipa muito forte. Estamos de parabéns", destaca.

No final de contas, contudo, o empate "premeia o trabalho dos jogadores, mas vale um ponto". Mário Silva acredita que o Santa Clara está a começar a entrar nos eixos, depois de um arranque de época muito complicado.

"A equipa está a crescer, vamos ter altos e baixos. Podemos ter momentos de instabilidade, mas nunca podemos perder o rumo. Andámos tristes, mas ninguém aqui perdeu o rumo. Sabemos o caminho que queremos traçar e as dificuldades que vamos ter", assegura.