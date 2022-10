Paços e Marítimo defrontam-se em busca da primeira vitória

As únicas equipas ainda sem qualquer vitória na I Liga, Paços de Ferreira e Marítimo, defrontam-se, esta sexta-feira, no arranque da 11.ª jornada.

É um embate de "aflitos", com Paços (17.º) e Marítimo (18.º) com apenas dois pontos em 10 jogos, resultantes de oito derrotas e dois empates. Os pacenses têm vantagem entre golos marcados e sofridos.

A situação difícil das duas equipas já levou à troca de treinadores: João Henriques substituiu Vasco Seabra no Marítimo, em setembro, e José Mota entrou para o lugar de César Peixoto no Paços, em outubro.

Para o jogo desta sexta-feira, José Mota espera que o fator casa traga “força anímica” à equipa do Paços de Ferreira. Por outro lado, João Henriques diz-se imune às críticas e focado no triunfo, depois de o Marítimo ter conseguido dois empates nas duas últimas jornadas.



Paços de Ferreira e Marítimo defrontam-se a partir das 20h15, no Estádio Capital do Móvel. Informações na antena e no site da Renascença.