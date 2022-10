Marítimo vence pela primeira vez e afunda Paços de Ferreira

Num jogo de aflitos, o Marítimo conseguiu somar a primeira vitória da época, em casa do Paços de Ferreira, que continua afundado no fundo da tabela.

O golo que fez a diferença no marcador foi apontado ainda na primeira parte, por Chuchu Ramírez, aos 28 minutos de jogo. O venezuelano cabeceou um canto cobrado por Bruno Xadas

O Paços tentou pelo menos o empate, no segundo jogo de José Mota no comando técnico, mas não conseguiu. As principais oportunidades de golo foram mesmo da equipa madeirense.

O Marítimo soma a primeira vitória da época, à 11.ª jornada do campeonato, mas continua em zona de descida, agora no 17.º lugar, com 5 pontos.

O Paços continua em péssima forma e segue sem vitórias, apenas com dois empates em 11 jornadas disputadas.