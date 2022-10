Mário Silva quer que o Santa Clara prove que consegue "ser competitivo" frente ao Porto

Mário Silva, treinador do Santa Clara, quer que a sua equipa prova que consegue "ser competitiva" frente ao FC Porto e tentar levar pontos da partida.

Em conferência de imprensa em Lagoa, num evento especial organizado pelo clube, o técnico não sabe se é a melhor altura para defrontar os dragões.

"Nunca é fácil escolher um momento para defrontar quem quer que seja. Vimos de uma vitória, o Porto também de um grande triunfo europeu. É um jogo muito difícil, espero que seja competitivo da nossa parte. Queremos discutir o resultado até ao fim. Já recebemos um grande [Sporting], não conseguimos pontos, mas ficou provado que fomos competitivos", explicou.

O Santa Clara terminou uma série de cinco jogos sem vencer com um triunfo em casa do Vizela, na última jornada. Mário Silva destaca que é diferente trabalhar sob uma vitória, mas o Porto tem a mesma motivação na equipa.

"Eles deram uma excelente resposta depois da derrota no clássico. Deixou pelo caminho só o Atlético de Madrid, o que diz tudo da competência do Porto e do seu treinador, que conheço bem. Espera-nos um jogo muito difícil", atira.

Os dragões partilham a vice-liderança da I Liga com os mesmos 22 pontos do Sporting de Braga, a seis do Benfica. O Santa Clara, apesar da vitória na última jornada, continua no 16.º posto, de "play-off" de descida, com 8 pontos.



O Santa Clara-FC Porto joga-se este sábado, às 15h30, hora continental, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt