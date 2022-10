Arouca quer ter dia "perfeito" para derrotar o Sporting

Armando Evangelista acredita que é possível o Arouca ter um dia "perfeito" e derrotar o Sporting, na 11.ª jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador do Arouca assume que as individualidades do Sporting são superiores, pelo que a sua equipa terá de "ser mais conjunto" que os leões.

"Quando defrontamos um grande, temos de estar num dia perfeito e esperar que o nosso adversário não esteja tão inspirado quanto o valor real que tem, para que as coisas possam pender para o nosso lado. O Sporting tem grandes valores individuais e equipa técnica de grande qualidade. Não é fácil controlar a profundidade, a largura e o jogo entrelinhas do Sporting, exige muita capacidade de trabalho. Mas nós também temos a nossa estratégia e os nossos valores", salienta.