Ângelo Meneses volta ao ativo no Covilhã

O Sporting da Covilhã anunciou a contratação do central Angelo Meneses, que estava livre no mercado de transferências.

O defesa de 29 anos conquistou a II Liga na época passada ao serviço do Rio Ave, onde somou 13 partidas. Antes, passou pelo Ararat, da Arménia, durante duas temporadas, Famalicão, Penafiel e Oliveirense.

No total, leva mais de 100 partidas no segundo escalão e duas subidas de divisão. Para além do clube de Vila do Conde, subiu também com o Famalicão.