Filipe Martins avisa que o Casa Pia não pode "relaxar minimamente"

Filipe Martins mostra-se orgulhoso pelo prémio de melhor treinador da I Liga de setembro, que divide com todos no Casa Pia, no entanto, avisa que a equipa não pode perder o rendimento das dez primeiras jornadas.

Em declarações reproduzidas pela Liga Portugal, o treinador do Casa Pia salienta que sem os jogadores "não seria possível" vencer o prémio. É com eles que o Casa Pia tem a terceira melhor defesa do campeonato, apenas atrás do líder Benfica e do FC Porto, segundo classificado.

"Estamos a fazer um trabalho muito competente, tanto a nível defensivo, como ofensivo, e cada vez estamos a crescer mais como equipa. Temos de continuar a pensar jogo a jogo e pensar que todos os dias temos de dar um pouco mais para melhorarmos. Sabemos que este campeonato é muito competitivo e temos de estar ao nosso melhor nível para atingirmos os nossos objetivos. Sinto uma evolução de todos os jogadores, o que demonstra que as coisas estão no bom caminho, mas não podemos relaxar minimamente", sublinha o técnico.



Filipe Martins destaca que o Casa Pia tem de continuar "cada vez mais focado", num campeonato que "é muito longo, com desgaste".

"Muita coisa acontece e não podemos baixar a guarda minimamente. Temos de continuar focados e cada vez mais ambiciosos sem perder obviamente a humildade, porque sem humildade e sem trabalho nada do que fizemos ou temos para fazer será possível", assinala.

O Casa Pia ocupa a quinta posição do campeonato, apenas atrás de Benfica, FC Porto, Braga e Sporting. Soma 17 pontos, menos dois que os leões, e está na zona de acesso às competições europeias.