Braga tenta garantir "play-off" da Liga Europa em Berlim

O Sporting de Braga procura assegurar, pelo menos, o "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, esta quinta-feira, na visita ao Union de Berlim, líder da Bundesliga, em jogo da quinta jornada do grupo D.

Os bracarenses, segundos classificados com sete pontos, mais um do que os alemães, terceiros, defrontam-se a partir das 17h45, no Estádio An Der Alten Forsterei, em Berlim, sob arbitragem do inglês Craig Pawson.

O Braga pode assegurar a presença no "play-off", a disputar entre os segundos classificados de cada grupo da Liga Europa e os terceiros da Liga dos Campeões. Mesmo o empate deixará os minhotos a depender só de si para a receção ao Malmo, na última jornada da fase de grupos.



Os vencedores dos oito grupos da Liga Europa avançam diretamente para os oitavos de final. O Braga ainda pode chegar ao primeiro lugar, ainda que não dependa apenas de si: o Union Saint-Gilloise lidera, com 10 pontos, e caso vença na visita aos suecos do Malmo, último classificado, sem qualquer ponto, vencerá matematicamente o grupo D.