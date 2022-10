Artur Jorge. "Nada justificava a grande penalidade"

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, fez muitas críticas à equipa de arbitragem após a derrota contra o Union Berlin para a Liga Europa.

“Infelizmente esse penálti tira o Sp. Braga do apuramento direto e ficamos dependentes dos resultados da próxima jornada. Não deveria ser sobre isso que estamos aqui a falar. Toda a gente honesta sabe que nada justificava a grande penalidade. A verdade é que deita por terra o nosso trabalho. O lance do penálti é apenas da avaliação do árbitro”, disse Artur Jorge.

O técnico arsenalista “esperava um jogo equilibrado e sabíamos que íamos defrontar uma equipa muito competente”.

Apesar da derrota, Artur Jorge considera que o Braga “deu uma resposta à altura, soube responder e teve caráter. Tivemos oportunidades e fomos dignos”.

O Union Berlin venceu o Sp. Braga, por 1-0, na quinta jornada da Liga Europa.