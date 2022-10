Braga na máxima força para o jogo com o Union Berlim

O Sporting de Braga viaja para a Alemanha na máxima força para defrontar o Union Berlim, líder da liga alemã, em jogo da penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa, marcado para quinta-feira.

A equipa treinou na manhã desta quarta-feira, em Braga, e Artur Jorge contou com todos os jogadores, sem limitações. Niakaté falhou o jogo com o Estoril, devido a lesão, mas já trabalha sem condicionalismos.

O central francês começou a época a titular, mas deve ficar no banco. O treinador deverá renovar a aposta em Tormena e Paulo Oliveira, como titulares.

O Braga vem de duas vitórias consecutivas - Felgueiras e Estoril - e o objetivo passa por manter o ritmo na Alemanha. Em caso de triunfo, os minhotos garantem, desde logo, uma das duas primeiras posições e afastam o Union Berlim da luta pelo apuramento.

Um empate permite ao Braga continuar a depender apenas de si para alcançar um dos dois primeiros lugares; a derrota fará com a equipa portuguesa dependa de terceiros. Só o vencedor do grupo tem apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa; segundo classificado apura-se para um "play-off" com uma equipa que cair da Liga dos Campeões; o terceiro qualifica-se para o "play-off" da Conference League e o quarto é eliminado das provas europeias.

O St. Gilloise, com 10 pontos, está na frente, seguido do Braga, com sete, do Union Berlim, com seis, e o Malmo é último, ainda sem pontos.

O Union Berlim-Braga joga-se na quinta-feira, às 17h45. Jogo com relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.