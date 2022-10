Artur Jorge quer Braga a "superiorizar-se" ao líder da Bundesliga

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, quer "superiorizar-se" ao Union Berlim na Alemanha, casa do líder da Bundesliga.

Os minhotos confirmam passagem à próxima fase da Liga Europa em caso de vitória no terreno do Union Berlim. Um empate deixa o Braga a depender só de si antes de receber o Malmo, na última jornada.

Em conferência de imprensa, Artur Jorge espera um jogo entre duas equipas que vivem bons momentos de forma, mas aponta a uma vitória.

"São momentos muito positivos para as duas equipas. Uma é líder da Bundesliga, a outra é vice-líder do campeonato português. Vão ter oportunidade de proporcionar mais um bom espetáculo como sucedeu em Braga. Duas equipas em busca da vitória, muito intensas, com características muito vincadas. Respeitando valor do adversário, vamos procurar ser superiores, mais capaz e competentes para podermos vencer o jogo", disse.



O Braga voltou às vitórias depois de quatro jogos sem vencer, em que perdeu com o Porto e Chaves para a I Liga, perdeu com o Union Saint-Gilloise em Braga e empatou na Bélgica.

Seguiram-se vitórias frente ao Felgueiras, para a Taça, e em casa do Estoril Praia. Artur Jorge garante que "nunca se deixou influenciar" por maus resultados.

"Estamos num momento muito bom e positivo. Nunca me deixei influenciar por um resultado menos positivo. Acredito nos meus jogadores e no que a equipa é capaz de fazer", termina.