Árbitros escolhidos para a 11.ª jornada da I Liga

O Conselho de Arbitragem anunciou quem vai apitar os jogos da 11.ª jornada da I Liga.

No sábado, o Santa Clara-FC Porto terá arbitragem de Artur Soares Dias, que será assistido por Paulo Soares e Inácio Pinheiro. Rui Oliveira é o VAR nomeado.

O Benfica-Chaves será ajuizado por Luís Godinho, assistido por Rui Teixeira e Pedro Mora. Na Cidade do Futebol, Hélder Malheiro será o videoárbitro.

Rui Costa é o árbitro do Arouca-Sporting, com Nuno Manso e Carlos Martins como seus auxiliares. Hugo Miguel é o VAR.

O Paços-Marítimo terá arbitragem de André Narciso, Tiago Martins estará no Boavista-Vizela e Gustavo Correia no Portimonense-Estoril. Carlos Macedo apitará o Casa Pia-Rio Ave, enquanto que João Pinheiro fica com o Gil Vicente-Sporting de Braga. António Nobre apitará o Vitória de Guimarães-Famalicão.

As equipas de arbitragem completas

Paços de Ferreira-Marítimo

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Francisco Pereira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva

Santa Clara-FC Porto

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Inácio Pereira

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Carlos Campos

SL Benfica-Chaves

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Hugo Coimbra

FC Arouca-Sporting CP

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e Carlos Martins

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Pedro Felisberto

Boavista-Vizela

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: André Campos e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Flávio Lima

Portimonense-Estoril Praia

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Rui Licínio e André Dias

4.º árbitro: Carlos Teixeira

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Bruno VieIra

Casa Pia-Rio Ave

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Nelson Cunha e Fábio Silva

4.º árbitro: Tiago Mendes

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Catarina Campos

Gil Vicente-Braga

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Luciano Maia e Luís Costa

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Luís Ferreira

AVAR: João Afonso

Vitória-Famalicão

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: Rui Soares

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: João Pinho