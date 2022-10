Árbitro João Pinheiro chamado a depor no caso dos "e-mails"

O árbitro João Pinheiro foi chamado a tribunal para depor no âmbito do caso da divulgação dos e-mails do Benfica, segundo o "Porto Canal".

O caso remonta a 2017, quando o FC Porto divulgou correspondência das águias no canal do clube.

O diretor de comunicação do FC Porto e um dos arguidos do caso, Francisco J. Marques, revelou que João Pinheiro recorreu a Nuno Cabral, que serviu como intermediário para um contacto com Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, com objetivo de rever e melhorar a nota do árbitro minhoto num jogo entre Moreirense e Belenenses, da I Liga.

Nuno Cabral negou participação na troca de e-mails com o árbitro e que fazem parte da acusação.

O coletivo de juízes considera que a audição do árbitro é "fundamental para a descoberta da verdade material".



João Pinheiro, de 34 anos, foi o melhor árbitro das últimas duas temporadas, segundo as classificações do Conselho de Arbitragem.