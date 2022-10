Estrela da Amadora-Vilafranquense deslocado para o Jamor

O Estrela da Amadora-Vilafranquense será disputado no Jamor, anunciou a Liga de Clubes em comunicado.

A alteração de recinto, no encontro referente à 11.ª jornada da II Liga, decorre devido a trabalhos de recuperação no relvado do Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa.

O Estrela da Amadora-Vilafranquense joga-se na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro.

O Vilafranquense ocupa o 4.º lugar da II Liga, com 16 pontos, mais um do que os 15 do Estrela da Amadora, no 7.º lugar.