Criminalização pirotecnia no desporto aprovada até ao final do ano

O ministro da Administração Interna anunciou hoje que até ao final do ano será aprovado o novo regime que volta a criminalizar o uso dos engenhos pirotécnicos, como os "very lights", em contexto desportivos.

"Até ao final do ano este regime [uso de explosivos e materiais perigosos] poderá ser aprovado e será no quadro desse regime que voltaremos a criminalizar o uso dos "very lights"", disse José Luís Carneiro a jornalistas no final da cerimónia militar comemorativa do aniversário da Unidade de Controlo Costeiro da GNR.

O ministro disse que a criminalização do uso de pirotecnia vai ser feita no âmbito da verisão do Regime Jurídico dos Explosivos e Substâncias Perigosas e lembrou que a utilização dos denominados "very lights" já foi considerada crime em Portugal, mas "por decisão recente do parlamento o uso desses mecanismos foi descriminalizado".

"O Governo vai voltar a criminalizar esse mecanismo", precisou, referindo que "é o resultado de um trabalho que tem vindo a ser feito com a ministra dos Assuntos Parlamentares e com o secretário de Estado do Desporto".