Boateng dá vitória ao Rio Ave sobre o Portimonense

O Rio Ave recebeu e venceu o Portimonense, por 1-0, no encerramento da 10.ª jornada da I Liga.

O jogo complicou-se para os algarvios aos 30 minutos, com a expulsão de Fahd Moufi. O lateral pisou o calcanhar de Boateng e viu o cartão vermelho direto.

Em cima do intervalo, foi o próprio Boateng que abriu o marcador. Aos 45+1 minutos, recebeu um passe longo de Samaris e rematou colocado para o único golo da partida.

O avançado de 26 anos, que regressou este verão ao Rio Ave depois de ter jogado no clube na época 2014/15, apontou o terceiro golo da época em sete jogos disputados.

O Rio Ave encerra a 10.ª jornada no 12.º posto da tabela, ultrapassando o Vizela e Famalicão. Já o Portimonense, que esta jornada foi ultrapassado pelo Vitória, está no 8.º lugar, com 15 pontos.