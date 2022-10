Guimarães derrota Boavista ao minuto 93

O Vitória Guimarães venceu o Boavista, por 3-2, em partida da jornada 10 da I Liga, num jogo com várias alternâncias no marcador.

A equipa da casa esteve a perder 2-1, estava a perder ao minuto 86, mas conseguiu o tento da vitória ao minuto 93.

Tiago Silva, de grande penalidade, inaugurou o marcador aos 20 minutos, mas os visitantes, já reduzidos a 10 unidades, por expulsão de Mangas (41), colocaram-se a ganhar, com golos de Sasso (45+3) e Salvador Agra (71). Janvier, aos 86, e André Amaro, aos 90+3, consumaram a reviravolta no marcador para a equipa da casa.

O Vitória, que soma o quinto jogo ser perder, subiu ao sexto posto da I Liga, com 17 pontos, os mesmos do quinto classificado Casa Pia, com o Boavista a descer ao sétimo lugar, com 16.

Veja o resumo da partida: