D. Chaves derrota Gil Vicente com remontada

O D. Chaves venceu pela primeira vez em casa na I Liga, ao conseguir a reviravolta no marcador e impor-se ao Gil Vicente por 3-1, em jogo da 10.ª jornada.

Os gilistas inauguraram o marcador, aos 25 minutos, através de Fran Navarro, mas, já em inferioridade numérica devido à expulsão de Adrían Marín mesmo antes do intervalo (45+6), permitiram a recuperação dos transmontanos, que chegaram à vitória com golos de João Mendes (46 e 67) e Jonny Arriba (59).

Com o triunfo, o Desportivo de Chaves soma o terceiro jogo sem perder e sobe, à condição, ao nono lugar do campeonato, com 15 pontos, enquanto o Gil Vicente regista a terceira derrota consecutiva, descendo à 15.ª posição, a primeira acima dos lugares de perigo, com nove.

Veja o resumo da partida: