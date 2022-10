Benfica – Vilaverdense começa 25 minutos atrasado devido a problema com as balizas

A partida Benfica – LANK Vilaverdense, da terceira jornada do campeonato de futebol feminino, começou com 25 minutos de atraso alegadamente, devido a problemas com as balizas.

Um responsável foi medir as duas balizas. Segundo a Btv, que está a transmitir a partida, "devido à chuva e acumulação de areias, as balizas baixaram 4 centímetros.



O jogo disputa-se no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade.

O encontro estava marcado para as 15h00 e começou 25 minutos depois.

As jogadoras das duas equipas já estavam em campo para o início da partida, quando a árbitro falou com treinadores e delegados.