"Não sou nenhum louco". José Mota sabe o que o espera no Paços de Ferreira

José Mota garante que tem consciência do contexto em que está inserido, como treinador do Paços de Ferreira, penúltimo classificado da I Liga.

De regresso ao clube em que iniciou a carreira de treinador, 15 anos depois, José Mota assume que assumir o comando de um conjunto de jogadores que ainda não ganhou um único jogo apresenta desafios.

"Tenho de me moldar aos jogadores que tenho. Não sou nenhum louco, percebo onde estou inserido, mas este grupo tem mais para dar. Temos de sermos mais rigorosos no momento ofensivo e mais disciplinados nos momentos defensivos. Temos de começar a perceber que não podemos sofrer golos em todos os jogos", destaca o técnico, de 58 anos.

José Mota estreia-se, fora, diante do Famalicão, 15.º classificado do campeonato, logo acima da linha de água. O treinador pede à sua equipa que se apresente "desinibida", mas ciente da responsabilidade:

"Temos de ser inteligentes para aproveitar também as fragilidades do adversário e perceber a responsabilidade do jogo, porque é sinal de que estaremos melhor preparados. O Famalicão é uma equipa com qualidade e o jogo será muito difícil. Espero que haja uma lufada de ar fresco."

Regresso aguardado e "de alguma forma rápido"

Mota assume que aguardava "há bastante tempo" por regressar ao Paços de Ferreira. O presidente do clube, Paulo Meneses, confessa que a contratação do novo treinador foi "um processo de alguma forma rápido".

"Este plantel tem muita qualidade, os jogadores foram escolhidos a dedo e todos tinham um ‘timing’ para chegar. Foi assim o critério, o risco e a responsabilidade é repartida", sublinhou o dirigente pacense.



José Mota assinou contrato válido até ao final da época. Vai estrear-se no comando técnico do Paços de Ferreira na visita ao Famalicão, relativa à jornada 10 do campeonato e marcada para sábado, às 15h30.