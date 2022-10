Sérgio Conceição e outras figuras do futebol já ofereceram ajuda aos atletas do Villa Athletic Club

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e os futebolistas Francisco Geraldes (Estoril) e João Costinha (Santa Clara) disponibilizaram-se para ajudar os jogadores do Villa Athletic Club que estão com salários em atraso, disse Edinho à Lusa.

"É isto que o futebol tem de bonito e por isso continuo a jogar, com 40 anos. A solidariedade das pessoas ligadas ao futebol tem sido incrível. O Sérgio Conceição já me ligou a oferecer ajuda, o Francisco Geraldes, que não conhecia, mas mandou-me logo uma mensagem, o João Costinha e a esposa. Muita gente mesmo", revelou o internacional português.

O presidente do Villa Athletic Club, Fábio Lopes, também conhecido como Conguito, assumiu na terça-feira que este recém-criado clube de futebol, que compete nos distritais de Portalegre, atravessa "dias muito difíceis", por dificuldades financeiras, e procura "soluções de viabilização" do projeto.