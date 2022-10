Liga divulga calendário até ao Mundial

A Liga de Clubes anunciou o calendário das últimas duas jornadas antes da pausa para o Mundial do Qatar.

A 12.ª jornada tem o pontapé de saída em Barcelos, com a receção do Gil Vicente ao Portimonense, pelas 20h15, de 4 de novembro. Já GD Chaves e Santa Clara encerram a ronda, pelas 20h15 de segunda-feira, dia 7.

Porto e Sporting jogam no sábado, dia 5 de novembro. Os dragões recebem o Paços de Ferreira às 18h00, antes do Sporting-Vitória de Guimarães, às 20h30.

No domingo, o Benfica joga em casa do Estoril, às 20h30.

Na semana seguinte, destaque para o dérbi nortenho, com Boavista FC e FC Porto a medirem forças, às 20h30 de sábado, 12 de novembro.

No domingo, dia em cheio com seis partidas a serem disputadas, com os inícios dos duelos a serem compreendidos entre as 12h45 e as 20h30, com destaque para o Benfica-Gil Vicente, às 18h00 e o Famalicão-Sporting, às 20h30.

Confira o calendário completo das referidas jornadas:

12.ª jornada

Sexta-feira, 4 de novembro

Gil Vicente FC – Portimonense, 20h15

Sábado, 5 de novembro

FC Vizela – FC Arouca, 15h30

FC Porto – FC P. Ferreira, 18h00

Sporting CP – Vitória SC, 20h30

Domingo, 6 de novembro

Rio Ave FC – Boavista FC, 15h30

Marítimo M – FC Famalicão, 18h00

SC Braga – Casa Pia AC, 18h00

Estoril Praia – SL Benfica, 20h30

Segunda-feira, 7 de novembro

GD Chaves – Santa Clara, 20h15

13.ª jornada

Sábado, 12 de novembro

FC Arouca – Rio Ave FC, 15h30

Boavista FC – FC Porto, 20h30

Domingo, 13 de novembro

Casa Pia AC – GD Chaves, 12h45

FC P. Ferreira – FC Vizela, 15h30

Vitória SC – Marítimo M., 15h30

SL Benfica – Gil Vicente FC, 18h00

Portimonense – SC Braga, 18h00

FC Famalicão – Sporting CP, 20h30

Segunda-feira, 14 de novembro

Santa Clara – Estoril Praia, 20h15