Jogos da quarta eliminatória da Taça com hora definida

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou as horas dos jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O Mafra-FC Porto joga-se no dia 8 de novembro, uma terça-feira, às 20h45, enquanto que o Benfica desloca-se ao terreno do Estoril praia no dia seguinte, também com pontapé de saída marcado para as 20h45.

Toda a eliminatória dos 16 avos de final está marcada para os dias 8, 9 e 10 de novembro.

O calendário completo:

3.ª feira, dia 8 de novembro:

14h00: Lank Vilaverdense x Oliveira Hospital

18h45: Gil Vicente x Arouca

19h00: Varzim x São João Vêr

20h45: Mafra x FC Porto

4ª Feira, dia 9 de novembro:

11h00: Académico de Viseu x Camacha

15h00: CD Nacional x Tondela

17h45: Casa Pia x Valadares Gaia

18h45: Vitória SC x Vizela

20h45: Estoril x SL Benfica

5ª Feira, dia 10 de novembro:

11h00: BSAD x Machico

19h45: SC Braga x Moreirense