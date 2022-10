Tondela recupera controlo total da SAD

O Tondela anuncia que recuperou o controlo total das ações da SAD.

Parte do capital social da SAD beirã era detido pelo Hope Group, de David Belenguer, antigo defesa espanhol, desde 2018. Em comunicado no site oficial, o clube beirão agradece a Belenguer "todo o seu empenho, contribuindo para o crescimento do futebol profissional".

Segundo o jornal "A Bola", está marcada uma assembleia geral extraordinária para 28 de outubro. Serão conhecidos mais pormenores sobre a estratégia a seguir daqui para a frente.

O Tondela, finalista vencido da Taça de Portugal, compete, atualmente, na II Liga, depois de ter descido do principal escalão na temporada passada. É quinto classificado, com 14 pontos, a um do Vilafranquense, que ocupa a terceira posição, que dá acesso ao "play-off" de subida à I Liga.

Esta época, o Tondela está impedido de inscrever novos jogadores (janelas de mercado de verão, que já passou, e inverno), por castigo da FIFA, confirmado pelo Tribunal Arbitral do Desporto. Em causa está o chamado caso Khacef.

Naoufel Khacef, ainda no Tondela, rescindiu unilateralmente com o Na Hussein-Dey, em 2020, antes de rumar o Tondela. A FIFA entende que a rescisão unilateral não teve justa causa e, além de ter penalizado os beirões, suspendeu o defesa argelino por quatro meses. O jogador teve, ainda, de pagar indemnização de 160 mil euros ao Na Hussein-Dey.