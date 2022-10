João Pinheiro apita FC Porto-Benfica

João Pinheiro é o árbitro nomeado para o clássico entre FC Porto e Benfica, a contar para a décima jornada do campeonato.

O árbitro da Associação de Futebol de Braga terá como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, com Rui Costa como quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) da partida será Tiago Martins, com Luís Godinho a auxiliá-lo.

O Benfica é líder isolado do campeonato, com 25 pontos, mais três que o FC Porto, segundo classificado, com 22. Em terceiro está o Sporting de Braga, com 19 pontos.

O clássico do Dragão está marcado para sexta-feira, às 20h15. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.