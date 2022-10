Filipe Martins foi o melhor treinador da I Liga em setembro

Filipe Martins, do Casa Pia, venceu o prémio Vítor Oliveira para melhor treinador do mês de setembro da I Liga.

O técnico português, de 44 anos, 34,92% dos votos dos restantes treinadores principais do campeonato. Bateu a concorrência do alemão Roger Schmidt (Benfica), segundo classificado, com 31,75% das preferências, e do português Petit (Boavista), terceiro com 13,49%.

No período em questão, o Casa Pia, recém-promovido à I Liga, não perdeu um único dos três jogos que disputou. Sob o comando de Filipe Martins, derrotou Paços de Ferreira e Famalicão e empatou com o Arouca.