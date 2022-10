Clube recém-formado no Alentejo enfrenta dificuldades e acusações de salários em atraso

O Villa Athletic Club, fundado este verão no Alentejo e que compete nos distritais de Portalegre, tem lidado com dificuldades financeiras, com acusações de salários em atraso e falta de condições.

O clube foi criado por Fábio Lopes, também conhecido por Conguito, radialista da "MegaHits" e personalidade do YouTube, a 14 de junho, para competir no Campeonato Distrital de Portalegre. A sede é em Ponte de Sor, embora os treinos se realizem em Samora Correia. Contratou Meyong, antigo jogador do Vitória de Setúbal, como treinador e atraiu jogadores como Edinho, antigo internacional português, ou André Carvalhas, que na temporada passada competia na II Liga.

Contudo, numa competição organizada pela Associação de Futebol de Portalegre, o Villa perdeu o primeiro jogo por falta de comparência. Ao segundo jogo, só estavam inscritos 12 jogadores, sem equipa técnica.

Edinho criticou Fábio Lopes numa "story" do Instagram, denunciando a existência de salários em atraso. Em entrevista ao semanário "Expresso", Meyong diz sentir-se "enganado e usado".

Em comunicado à agência Lusa, através da sua assessoria, Fábio Lopes assume que "os investimentos iniciais previstos não se concretizaram" e que o Villa Athletic Club está a ter "algumas dificuldades ao nível de patrocínios com marcas".

"Humildemente, reconheço que estão a ser dias muito difíceis. (...) Somos uma equipa pequena, mas dedicada inteiramente ao Villa Athletic Club e a encontrar todas as soluções de viabilização deste projeto", salienta, garantindo que a sua equipa "tudo fará para chegar a uma solução rapidamente".