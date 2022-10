José Mota é o novo treinador do Paços de Ferreira, sabe a Renascença.

O antigo técnico e jogador do clube pacense substitui César Peixoto, que não resistiu aos maus resultados: em dez jogos, não somou uma única vitória. A última gota foi a eliminação da Taça de Portugal, no passado domingo, na visita ao Vitória de Setúbal (2-0), da Liga 3.

O Paços de Ferreira está no penúltimo lugar da I Liga, com dois pontos, mais um que o Marítimo, último classificado, e já a cinco pontos da primeira equipa acima da linha de água, o Famalicão.

José Mota, de 58 anos, estava sem clube, depois de ter trabalhado, nas últimas duas épocas, no Leixões. Regressa a uma casa onde jogou (entre 1987 e 1996) e treinou. Primeiro como adjunto e depois como principal (entre 1996 e 1998), com uma passagem curta pelo Santa Clara pelo meio.

A estreia de Mota está marcada para sábado, às 15h30, no terreno do Famalicão, a contar para a décima jornada do campeonato.