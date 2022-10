"Há mais de 30 anos que o Mafra esperava receber um grande"

O Mafra vai receber o FC Porto na quarta eliminatória da Taça de Portugal, um desejo tornado realidade para o clube mafrense, como revela em Bola Branca o presidente José Cristo, que há mais de 3 décadas esperava receber um grande.

Em declarações a Bola Branca, José Cristo pretende que o jogo seja no estádio do clube e não no municipal.

"Vai ser muito bom para a nossa vila e para o nosso concelho jogarmos com o Porto em Mafra. No aspeto desportivo vamos jogar para ganhar, porque o nosso objetivo é sempre ganhar. Vamos fazer uma coisa que é um sonho nosso, que é jogarmos no nosso estádio, e não no municipal onde jogamos para o campeonato. Vou fazer tudo para que isso aconteça porque há condições para jogar com o Porto no nosso estádio", assegura.

O dirigente afirma que o desejo era receber um dos grandes, mas em especial o FC Porto: "Este jogo era uma coisa que já esperávamos há mais de 30 anos, que nos calhasse um Porto, um Sporting ou um Benfica em casa, felizmente tivemos a sorte de nos calhar o Porto e ficamos bastante felizes, eu particular porque como todos sabem, tenho uma costela portista".

O treinador do Mafra é Ricardo Sousa que foi jogador do Porto e José Cristo destaca a importância do jogo para o técnico, mas especialmente para a equipa.

"Para o treinador e para os jogadores é um prémio jogar contra o FC Porto. E penso que já ganhámos, o facto de jogarmos com um clube grande, como é o FC Porto que é campeão nacional e que está na Liga dos Campeões, o Mafra já ganhou independentemente do resultado", conclui.

O Mafra na ronda anterior eliminou o Marítimo e o FC Porto deixou para trás o Anadia.