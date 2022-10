Guarda-redes do Feirense marca golo de baliza a baliza, mas Moreirense segue invicto

O Moreirense foi até Santa Maria da Feira vencer por 2-1, num jogo que fica marcado por um golo do guarda-redes do Feirense.

Walterson abriu o marcador para a equipa de Paulo Alves, líder da II Liga, aos 9 minutos da partida.

O grande momento do jogo foi aos 69 minutos, quando o guarda-redes do Feirense, Arthur Augusto marcou um golo de baliza a baliza, numa bola que bateu no relvado e fez chapéu a Kewin, guardião dos cónegos.

A vantagem durou pouco tempo, porque Pedro Aparício deu a vitória ao Moreirense, aos 71 minutos de jogo.

Com esta vitória, o Moreirense segue invicto na II Liga e lidera o campeonato com 25 pontos, mais sete do que o Farense, que tem menos um jogo. O Feirense perde depois de duas vitórias seguidas e fica no 8.º lugar.