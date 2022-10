Estoril quer surpreender e "fazer Taça" contra o Benfica

O Estoril vai defrontar o Benfica com a expetativa de conseguir eliminar o clube da Luz da Taça de Portugal.

A garantia é dada em Bola Branca pelo presidente Alexandre Faria, que espera um grande jogo e que aconteça uma surpresa no Estádio Coimbra da Mota.

"O Estoril vai entrar em campo com a expetativa de se 'fazer Taça'. Para mim, a Taça de Portugal é uma das competições mais interessantes do futebol português, são sempre jogos muito emocionantes e sujeitos a surpresas, e por isso mesmo, tenho a certeza que vai ser um grande jogo, e vai ser ótimo receber o Benfica que está muito forte, mas tenho a certeza que o Estoril vai lutar por esta competição, da mesma forma que tem encarado a liga, praticando um bom futebol", começa por dizer.

"É um orgulho imenso ver a equipa mais jovem da I Liga a conseguir as exibições que tem realizado, por isso, o Estoril-Benfica vai ser mais um grande momento de futebol"; assegura.

Nélson Veríssimo reencontra o Benfica. O técnico orientou os encarnados na época passada e assumiu a equipa da linha esta temporada. Ainda assim, Alexandre Faria não considera que haja uma vantagem para o Estoril.

"Não vejo nisso uma vantagem para o Estoril. A vantagem do Nélson Veríssimo é trabalhar bem com os talentos jovens e potencializá-los, e conseguir neste tipo de jogos. que são jogos que entusiasmam sempre, realçar todo o potencial que o plantel do Estoril tem. Vejo com mais vantagem o facto de trabalhar bem com os jogadores do Estoril, do que o seu passado no Benfica, mas será um jogo especial para ele certamente", considera.

O sorteio ditou que o encontro é jogado no Estádio António Coimbra da Mota, uma vantagem natural para a equipa do Estoril, diz Alexandre Faria.



"É normal que assim seja, porque é sempre bom jogar em casa, recebermos equipas que jogam bom futebol, e por isso estou muito entusiasmado com esta eliminatória, e é importante que seja um grande jogo", conclui.