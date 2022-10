B SAD e Benfica B vencem na II Liga

O Benfica B goleou, em casa, o Mafra, por 5-1, em jogo de arranque da 9.ª jornada da II Liga, assim como a B SAD foi até casa do Torreense vencer por 1-0.

No Seixal, no Benfica Campus, o resultado foi todo construído na primeira parte. Diego Moreira abriu o marcador aos 8 minutos, João Tomé dilatou vantagem aos 19, antes de Diego Moreira bisar, aos 27 minutos.

Cher Nedour, aos 31, fez o quarto para as águias.

O Mafra reduziu ainda antes do intervalo, aos 40 minutos por Pedro Lucas, mas já não conseguiu voltar a mexer com o marcador. O Benfica ainda aumentou vantagem já perto do fim, aos 77, novamente por Ndour.

Com este resultado, o Benfica B sobe, à 7.ª posição da II Liga, com 13 pontos somados, enquanto que o Mafra segue numa série de jogos sem vitórias e ocupa o 13.º posto, com 8 pontos.

À mesma hora, a B SAD foi até casa do recém-promovido Torreense vencer por 1-0. Prevaleceu o golo de Kikas, aos 26 minutos de jogo.

A equipa de Nandinho regressa às vitórias depois de duas derrotas e um empate e sobe ao 12.º posto, com 8 pontos. O Torreense está às portas dos lugares de descida, no 15.º, com 7 pontos somados.