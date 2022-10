Presidente do Varzim há muito tempo que não tinha um fim de jogo tão tranquilo

O presidente do Varzim revela, em entrevista a Bola Branca , que "não tinha uns 10, 15 minutos finais tão tranquilos como os que vivi no jogo com o Sporting". Não é com sobranceria que Edgar Pinho relata o que sentiu na parte final do encontro em que os poveiros eliminaram os leões da Taça de Portugal .

Apesar de toda a euforia e felicidade vivida em Barcelos, na casa emprestada do Varzim, Edgar Pinho priorizou o respeito pelo Sporting, num momento difícil para o clube lisboeta.

"Sabia que aquele resultado para o Sporting é demasiado pesado. Vivi momentos destes no meu clube, noutra dimensão, mas com a mesma carga, com derrotas que nos pesaram e levaram à descida de divisão. Tenho enorme respeito e foi essa a minha postura para com a direção do Sporting", revela.



Depois da euforia, o presidente do Varzim apela agora ao regresso à terra de adeptos e jogadores. "Foi um momento e hoje é dia de pensar que sábado há jogo [com o Montalegre]. Temos de ser competentes no nosso campeonato para atingirmos os objetivos que pretendemos alcançar", define.

O Varzim está no 2.ª lugar da Série A da Liga 3 e tem como objetivo o regresso à II Liga. A equipa ainda não sofreu qualquer derrota esta temporada e estará no sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, esta terça-feira. Já eliminou Sporting, Feirense e Vila Meã na atual edição da prova.