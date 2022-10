César Peixoto despede-se do Paços de consciência tranquila

César Peixoto despede-se do Paços de Ferreira com o sentimento de dever cumprido. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o treinador, demitido do clube após e eliminação da Taça de Portugal, pelo Vitória de Setúbal, da Liga 3, diz que sai "com a consciência de que fiz tudo para que o Paços de Ferreira fosse maior e melhor todos os dias, mesmo perante diversas adversidades".

César Peixoto manifesta orgulho pelo trabalho realizado e salienta a campanha da temporada passada, em que segurou o clube na I Liga.

"Sinto-me orgulhoso pelo trabalho realizado e, juntos, saltámos obstáculos, alcançámos a permanência e tivemos momentos muito felizes", recorda.



"A minha ligação com o Paços de Ferreira chega ao fim. Foram meses de muito trabalho e muita dedicação a um emblema que estará para sempre comigo. Um enorme obrigado aos adeptos, que tão bem representam a Alma Pacense, e aos atletas e 'staff' com quem tive o privilégio de compartilhar este símbolo ao peito", agradece.

César Peixoto, de 42 anos, deixa o Paços, depois de 10 jogos realizados esta época, sem qualquer vitória. O clube está no penúltimo lugar da I Liga, com dois pontos, e foi afastado da Taça de Portugal na 3.ª eliminatória, no domingo, pelo Vitória de Setúbal.