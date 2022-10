José Vala. “Fomos grandes”

O treinador do Caldas, José Vala, diz estar “extremamente orgulhoso” dos seus jogadores após a partida contra o Benfica para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"Prefiro ganhar, porque perder para mim custa sempre. É lógico que depois do que fizemos, perder dói um pouco. Se fôssemos goleados era diferente. Acreditámos que íamos conseguir. Estou extremamente orgulhoso, não só do grupo, mas de tudo o que é isto”, disse.

O técnico dos alvi-negros não teve dúvidas: “Hoje ganhou o Benfica, mas isto foi o futebol no seu estado mais puro".

Em declarações à RTP, Vala reconhece que acreditou que “nos penáltis seria possível [eliminar o Benfica], mas a frustração é momentânea”.

“Temos de nos agarrar ao jogo que fizemos: empatar em 120 minutos com este Benfica, que tem sido fortíssimo, não está ao alcance de qualquer equipa. Temos de nos agarrar a isso também", referiu.

"Na primeira parte conseguimos pressionar, tivemos as melhores oportunidades. Fizemos uma grande primeira parte, na segunda o Benfica entrou forte, fez o golo e nós depois acabámos por ter a capacidade de reagir. Depois nos últimos 10 minutos passámos por dificuldades, com os jogadores com fadiga”.

“No prolongamento sabíamos que a maior chance de apuramento era nos penáltis. Fomos aguentando. Nunca metemos o autocarro, o que não conseguimos fazer mais foi com o passar do tempo, pelo cansaço. Fomos grandes", elogiou.

Benfica e Caldas empataram 1-1 nos 90 e 120 minutos e a eliminatória só se decidiu nos penáltis, a favor dos encarnados.