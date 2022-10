Caem mais cinco equipas da I Liga na Taça de Portugal

Caíram, este domingo, mais cinco equipas da I Liga na terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente a clubes de divisões inferiores.

O Paços de Ferreira caiu diante do Vitória de Setúbal, por 2-0. José Varela, aos 46 minutos, e Adama Sene, aos 71, marcaram os golos que podem levar os sadinos, que atualmente atuam na Liga 3, novamente aos grandes palcos do futebol português, depois da exclusão, pela secretaria, dos campeonatos profissionais, em 2020.

O Portimonense perdeu diante do Vilaverdense, por 2-0. André Soares, aos 31 minutos, e Edmilson, aos 92, deram a vitória à equipa da Liga 3.

Também o Boavista foi eliminado. O Machico, do Campeonato de Portugal, derrotou a equipa de Petit, por 1-0, com um golo de Roberto Gouveia.

O Rio Ave ainda forçou o prolongamento, mas acabou mesmo por cair diante do Oliveira do Hospital, da Liga 3, por 3-2. Leonardo Acevedo adiantou os vilacondense, Rui Batalha deu a volta com um bis, mas Vítor Goes forçou o tempo extra. Ao minuto 116, Patrick Oliveira deu a vitória à equipa conimbricense.

Também o Desportivo de Chaves foi derrotado no prolongamento. O Valadares Gaia, do Campeonato de Portugal, venceu por 3-2. Steven Vitória abriu o marcador na primeira parte, contudo, os gaienses operaram a reviravolta aos 84 e 92 minutos, por intermédio de Shaqkeem Joseph e Assis Júnior, respetivamente. Ao quarto minuto de descontos, porém, Ricardo Guimarães restabeleceu o empate. A vitória do Valadares chegou aos 113 minutos, de grande penalidade, convertida por Pio Júnior.

Sobe para sete o número de equipas da I Liga eliminadas na terceira eliminatória da Taça de Portugal: Boavista, Paços, Portimonense, Rio Ave e Chaves juntam-se a Marítimo e Santa Clara na lista.



Já Vitória de Setúbal, Vilaverdense, Machico, Oliveira do Hospital e Valadares Gaia juntam-se a Mafra e Tondela, ambos da II Liga, no lote de "tomba-gigantes".

[notícia atualizada às 17h45 com eliminações de Rio Ave e Chaves]