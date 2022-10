Mafra volta a surpreender na Taça e agrava crise do Marítimo

O Mafra volta a dar que falar na Taça de Portugal. Depois de ter atingido as meias-finais, em que foi derrotada pelo Tondela, na temporada passada, a equipa de Ricardo Sousa já está na 4.ª eliminatória da competição.

Para isso teve de vestir a pele de "tomba gigante" e afastar o Marítimo, da I Liga, com uma vitória por 4-2, após tempo extra. A jogar em casa, a formação da II Liga, esteve duas vezes em desvantagem no marcador, mas acabou por resolver o jogo no prolongamento.

Diogo Mendes marcou o primeiro golo, aos 22 minutos, para o Marítimo. O Mafra chegou ao empate no final da primeira parte, por Lucas Silva. Os insulares entraram melhor no segundo tempo, com Xadas e fazer o segundo, aos 59 minutos.

Foi já no quarto minuto de descontos do jogo que Murilo fez o empate, com o Marítimo reduzido a dez jogadores, por expulsão de Soñora, aos 90+3'.

No prolongamento, Pedro Lucas e Murilo marcaram para o Mafra, fixando o resultado final em 4-2.

Depois de afastar o União de Santarém, o Mafra, 12.º classificado da II Liga, bate o Marítimo e reserva lugar no sorteio da 4.ª eliminatória, que se realiza na terça-feira.

O Marítimo sofre mais um revés numa época penosa. A equipa agora treinada por João Henriques, que substituiu Vasco Seabra, está no último lugar da I Liga e ainda não venceu qualquer jogo.