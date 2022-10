FC Porto é “sonho” para treinador, mas Anadia pode fazer “surpresa”

O treinador do Anadia, Rui Borges, acredita que a sua equipa vai “ser o mais competitiva possível” contra o FC Porto na terceira eliminatória da Taça de Portugal e até pode haver “uma surpresa”.

“Será muito difícil, do outro lado está uma grande equipa com princípios de organização muito fortes. Foi fácil motivar o grupo, vamos jogar contra o campeão”, lembra Rui Borges.

O técnico aproveita para deixar elogios a Sérgio Conceição: “É um jogo extremamente importante para mim, é mesmo a realização de um sonho, pois não tive uma carreira como a do Sérgio enquanto jogador. Ele foi um dos melhores da seleção e de sempre. Como treinador é uma das maiores referências. Sigo-o enquanto modelo pelo trabalho fantástico no FC Porto. Gosto muito como as equipas dele se comportam em campo, acabamos por ser todos copiadores e há coisas que gostava de replicar”.

Rui Borges confirma que vai fazer alterações no onze, mas “as normais, como fazemos noutros jogos”.

“Nunca repetimos um onze na Liga 3 e não o faremos agora. Há diversidade no plantel e temos jogadores para diferentes momentos e diferentes jogos”, explica.

Já sobre o FC Porto, Borges não acredita em facilitismos. “Tendo em conta a equipa técnica do outro lado, é certo que o Sérgio nunca facilitou na Taça de Portugal. Roda o que tem a rodar, não estamos à espera de jogar contra os juniores, vamos jogar contra os jogadores da equipa A, que estão habituados a jogar a Liga dos Campeões”.

O Anadia – FC Porto joga-se às 20h45, de domingo.